Захарова высмеяла изображение Зеленского в виде святого

Захарова: уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией властей Украины
Уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) продолжается путем «мем-канонизации» президента Владимира Зеленского и его сторонников. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала обложку одного из украинских журналов, где Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак изображены в виде святых.

«Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел», — написала дипломат.

2 сентября глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) Виктор Еленский заявил, что суд на Украине рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ (Московского патриархата).

В июле ГСУЭСС потребовала, чтобы митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий до 18 августа предоставил решение высших органов церковной власти по поводу выхода из Русской православной церкви (РПЦ), а также утраты силы всех положений устава русской церкви, и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ.

Ранее Захарова предположила, что украинские власти построят на месте церквей.

