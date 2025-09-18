Вице-премьер Италии объяснился после критики за рукопожатие с послом России

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини объяснил после критики в его адрес рукопожатие с послом России в Риме Алексеем Парамоновым на приеме в китайском посольстве. Об этом сообщает RaiNews.

По словам вице-премьера, он поздоровался с российским дипломатом, чтобы не нарушать нормы приличия. По словам Сальвини, подобные жесты необходимо соблюдать, чтобы выстраивать хорошие отношения.

Он добавил, что также поприветствовал многих других дипломатов, которые присутствовали на встрече.

«Я предпочитаю рукопожатие сердитому взгляду», — рассказал вице-премьер.

В августе Сальвини заявил, что Российская Федерация не представляет для Италии никакой угрозы. Он отметил, что «все» правительство его страны заявляет, что «ни один наш мужчина и ни одна наша женщина не отправятся воевать на Украину».

Он также выразил мнение, что Италии грозят опасности с другой стороны. Они проистекают с южных границ страны, где контрабандисты пытаются наводнить Италию нелегальными мигрантами.

Ранее вице-премьер Италии предупредил Европу о бесперспективности войны с Россией.