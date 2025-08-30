В Италии сделали признание о «российской угрозе»

Российская Федерация не представляет для Италии никакой угрозы. Об этом сказал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает издание IL Fatto Quotidiano.

Он отметил, что «все» правительство его страны заявляет, что «ни один наш мужчина и ни одна наша женщина не отправятся воевать на Украину».

«Мы не ведем войну против России», — сказал политик.

Он также выразил мнение, что Италии грозят опасности с другой стороны.

«Они проистекают с южных границ нашей страны, где контрабандисты пытаются наводнить Италию нелегальными мигрантами, среди которых есть и исламские экстремисты, создающие проблемы в наших городах», — добавил вице-премьер.

27 августа Сальвини заявил, что войны против России в исторической перспективе никогда не приносили успеха агрессорам. Вместе с тем он призвал европейских политиков сосредоточиться на дипломатии, а не на военных решениях.

Ранее в Госдуме рассказали, когда Европа будет готова к войне с Россией.