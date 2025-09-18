На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дамаске заявили, что нормализация отношений с Израилем пока не обсуждается

Аш-Шараа: нормализация отношений с Израилем пока не стоит на повестке дня
Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Сирия и Израиль пока не обсуждают нормализацию двусторонних отношений, заявил временный сирийский президент Ахмед аш-Шараа. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Hadath.

Выступая в Дамаске на встрече с журналистами, аш-Шараа отметил, что вопрос об установлении мира и нормализации отношений с Израилем не стоит сейчас на повестке дня. При этом он подчеркнул, что если переговоры с еврейским государством завершатся успехом, то в будущем, возможно, будут достигнуты и другие соглашения.

17 сентября издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Израиль представил Сирии предложение о новом соглашении в области безопасности, которое будет основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года.

В середине августа сирийские власти попросили Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля. До смены власти в Сирии российские патрули сдерживали проиранские группировки, что частично соответствовало интересам Израиля.

Ранее глава МИД Сирии заявил, что его страна «устала от войны».

