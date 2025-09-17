Трамп похлопал по спине короля Карла III

Трамп несколько раз похлопал по спине короля Карла III

Президент США Дональд Трамп в ходе государственного визита в Великобританию несколько раз похлопал по спине короля Карла III. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время церемонии в замке Виндзор. Перед началом мероприятия Трамп похлопал по спине британского монарха во время подъема на помост.

Известно, что прикосновение к монарху Великобритании считается грубым нарушением королевского этикета.

17 сентября Трамп с супругой Меланией прибыли в Виндзорский замок для встречи с королем Карлом III. У трапа их встречал принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле.

В центре Лондона начался массовый протест против визита президента США, протестующие начали собираться с рядом со штаб-квартирой Би-би-си на улице Портленд-Плей в 14:00 по местному времени (16:00 мск). Ожидалось, что многотысячная толпа будет двигаться к Парламентской площади, где организует митинг.

Ранее сообщалось, что Карл III попробует склонить Трампа к поддержке Украины пышным приемом.