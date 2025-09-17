На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко считает, что в Белоруссии пока не появилась национальная идея

Сергей Бобылев/РИА Новости

Национальная идея в Белоруссии пока не родилась, она должна появиться в экспертном сообществе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Никто с национальной идеей никого давить не будет. Потому что для меня это - вопрос вопросов в идеологии», — подчеркнул он.

Как сказал глава государства, ранее ему предлагали разные варианты того единой национальной идеи, но он их отвергал, осознавая, что такое «не захватит народ».

Лукашенко также высказался об ограничении русского языка как об одной из причин украинского конфликта. По его словам, он говорит на русском языке лучше, чем на белорусском.

Поддержание национального языка не должно быть связано с какими-либо ограничениями по отношению к русскому языку.

Лукашенко также заявил, что ученые, педагоги, журналисты и эксперты в Белоруссии должны действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти.

Ранее Лукашенко пригласил Моди посетить Минск.

