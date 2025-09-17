На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко признался, что говорит на русском языке лучше, чем на белорусском

Лукашенко: раскручивание темы ограничения языка приведет к беде
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об ограничении русского языка как об одной из причин украинского конфликта. Его слова приводит агентство БелТа.

Лукашенко признался, что гораздо лучше владеет русским языком, чем белорусским.

«Не дай бог мы начнем языковую проблему раскручивать — быть беде. <…> Это наш язык. Если белорусский язык у нас, понятно, отстает от русского языка, скажем так, надо это тихонечко делать, спокойно», — сказал он.

Поддержание национального языка не должно быть связано с какими-либо ограничениями по отношению к русскому языку.

Лукашенко также заявил, что ученые, педагоги, журналисты и эксперты в Белоруссии должны действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти. Белоруссия прошла лишь треть века суверенной истории и является еще очень молодой. Он подчеркнул, что ее история только начинается, отметил он.

Ранее Лукашенко пригласил Моди посетить Минск.

