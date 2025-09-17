На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко пригласил Моди в Минск

Лукашенко поздравил Моди с 75-летием и позвал его посетить Минск
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием и пригласил его посетить Минск. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Жду визит в Минск индийской делегации во главе с Вами в удобное время для обсуждения вопросов практической реализации потенциала межгосударственного взаимодействия», — говорится в телеграмме Лукашенко.

Политик отметил, что в Белоруссии Моди знают как талантливого государственного деятеля, который мобилизует все силы на развитие своей страны и имеет огромный авторитет в мире.

Лукашенко добавил, что высоко ценит приверженность Моди к дальнейшему укреплению белорусско-индийских отношений, основанных на дружбе, доверии, общих интересах и взаимовыгодном сотрудничестве.

Белорусский лидер добавил, что рассчитывает на продолжение взаимовыгодного диалога по широкому спектру направлений как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

Ранее Россия и Белоруссия «отрепетировали» применение «Орешника».

