Лукашенко пригласил Моди в Минск

Лукашенко поздравил Моди с 75-летием и позвал его посетить Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием и пригласил его посетить Минск. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Жду визит в Минск индийской делегации во главе с Вами в удобное время для обсуждения вопросов практической реализации потенциала межгосударственного взаимодействия», — говорится в телеграмме Лукашенко.

Политик отметил, что в Белоруссии Моди знают как талантливого государственного деятеля, который мобилизует все силы на развитие своей страны и имеет огромный авторитет в мире.

Лукашенко добавил, что высоко ценит приверженность Моди к дальнейшему укреплению белорусско-индийских отношений, основанных на дружбе, доверии, общих интересах и взаимовыгодном сотрудничестве.

Белорусский лидер добавил, что рассчитывает на продолжение взаимовыгодного диалога по широкому спектру направлений как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

