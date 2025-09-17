Лукашенко призвал создать общий принцип формирования исторической памяти

Ученые, педагоги, журналисты и эксперты в Белоруссии должны действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти. Об этом сообщает БетТА со ссылкой на заявление президента республики Александра Лукашенко.

«Здесь ученые, педагоги, журналисты и эксперты должны действовать в рамках единой стратегии формирования исторической памяти», — говорится в сообщении.

Лукашенко отметил, что Белоруссия прошла лишь треть века суверенной истории и является еще очень молодой. Он подчеркнул, что ее история только начинается. Президент добавил, что много раз говорил, что страна «идет по тонкому льду». Он объяснил, что те, кто мечтает, чтобы этот лед дал трещину, будут всячески спекулировать на важных исторических датах, распространять ложную информацию о пактах и другую «чушь».

Белорусский лидер добавил, что историки анализируют все факты и процессы, происходящие в стране, однако важной идеологической задачей является трансформация этих данных в нарративы в информационном поле.

До этого Путин заявил, что одной из самых важных задач в сфере культуры является сохранение общей исторической памяти. Глава государства призвал объединить усилия, чтобы сохранить многообразие и самобытность культур и традиций. По его словам, истинное искусство раскрывает в душе человека лучшие качества и возвышает созидание.

