ФБР продолжает расследование покушения на Кирка

Федеральное бюро расследований (ФБР) продолжает расследование покушения на активиста Чарли Кирка. Об этом заявил глава ФБР Кэш Пател, передает РИА Новости.

«ФБР ведет расследование, оно продолжается», — сказал он.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Подозреваемый в убийстве активиста задержан, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после убийства Кирка.