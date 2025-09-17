На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФБР продолжает расследование покушения на Кирка

Пател: ФБР продолжает расследование покушения на активиста Кирка
true
true
true
close
Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) продолжает расследование покушения на активиста Чарли Кирка. Об этом заявил глава ФБР Кэш Пател, передает РИА Новости.

«ФБР ведет расследование, оно продолжается», — сказал он.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею, мужчина скончался в больнице. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Подозреваемый в убийстве активиста задержан, им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон, которого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. Уже известно, что Робинсону не нравились политические взгляды Кирка.

На месте преступления следователи обнаружили гильзы с провокационными надписями. Президент США Дональд Трамп заявлял, что будет настаивать на смертной казни виновного в покушении на своего соратника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал, боится ли он за свою безопасность после убийства Кирка.

Убийство Чарли Кирка в США
