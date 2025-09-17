На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой зимой

Зеленский заявил, что РФ столкнется с проблемами с энергетикой ближайшей зимой
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал России проблемы с энергетикой ближайшей зимой. Его цитирует Telegram-канал «Новини.LIVE».

В издании отметили, что Зеленский, говоря о проблемах РФ с энергетикой, вероятно, имел в виду попытки ударов Вооруженных сил Украины по объектам энергетической инфраструктуры России, в том числе нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Также Зеленский сообщил, что украинские военные готовят операции, которые помешают российским войскам наносить удары по Украине.

До этого депутат Верховной рады Георгий Мазурашу после закрытой встречи с участием Владимира Зеленского заявил, что украинский президент намерен вести боевые действия до последнего, но «чужими руками».

В то же время профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что Украина до сих пор не капитулировала потому, что Зеленский является «безжалостной марионеткой» в руках военной элиты.

Немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявлял, что завершение украинского конфликта поставит под угрозу жизнь Зеленского.

Ранее Зеленский заявил о намерении продолжать атаки на энергетическую инфраструктуру России.

