Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами заявил, что будет вести боевые действия до последнего, но «чужими руками». Об этом сообщил присутствовавший на встрече депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, его слова приводит издание «Страна.ua».

«Зеленский дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками», — сказал парламентарий.

Тем временем профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Украина не капитулирует потому, что украинский лидер Владимир Зеленский является «безжалостной марионеткой» в руках военной элиты.

В свою очередь, немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявлял, что завершение украинского конфликта поставит под угрозу жизнь президента Украины.

Политолог отметил, что именно по этой причине Киев оттягивает мирные переговоры с Россией. Тем временем, по его словам, в ходе боевых действий украинская сторона медленно проигрывает российской армии.

