Захарова: назначение Фриланд спецпредом по восстановлению Украины усугубит кризис
Назначение Христи Фриланд особым представителем Канады по вопросам восстановления Украины приведет лишь к усугублению кризиса в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Христя Фриланд, та самая отпетая русофобка и внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка, теперь будет курировать «украинский вектор» в роли спецпосланника», — написала она.

Захарова назвала данный факт «цирком» и добавила, что работа Фриланд только ухудшит кризис для Украины.

До этого агентство Reuters сообщило, что Фриланд покинет кабинет министров и займет должность специального международного посланника по Украине.

После прихода к власти либералов в конце 2015 года она занимала различные министерские должности. Она была заместителем премьер-министра Канады с 2019 по 2024 гг. Ее внезапная отставка с поста министра финансов в декабре 2024 года спровоцировала внутренний бунт, в результате которого бывший премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своей отставке.

Ранее в Канаде заявили о готовности США поддержать гарантии безопасности для Украины.

