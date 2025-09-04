На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Канаде заявили о готовности США поддержать гарантии безопасности для Украины

Офис премьера Канады: США готовы поддержать гарантии безопасности для Украины
Mariam Zuhaib/AP

Соединенные Штаты Америки готовы оказать поддержку в усилиях по предоставлению гарантий безопасности Украине. Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады Марка Карни по итогам встречи «коалиции желающих», передает РИА Новости.

«Коалиция обсудила варианты предоставления гарантий безопасности Украине. Премьер-министр Карни вместе с другими членами коалиции, приветствовал готовность Соединенных Штатов поддержать эти усилия», — говорится в сообщении офиса главы канадского кабмина.

В пресс-службе добавили, что Карни в ходе встречи подтвердил планы Канады развертывать прямую и масштабируемую военную помощь, которая якобы может способствовать урегулированию конфликта.

4 сентября президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и лидерами стран «коалиции желающих». Само заседание прошло в Елисейском дворце в Париже.

Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Ранее премьер Италии отказалась отправлять войска на Украину.

