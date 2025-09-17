В Британии начались протесты против визита Трампа

РИА: в центре Лондона начался массовый протест против визита Трампа

В Лондоне начался массовый протест против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает РИА Новости.

«Протестующие начали собираться на улице Портленд-Плейс рядом со штаб-квартирой «Би-би-си» в 14.00 по местному времени (16.00 мск)», — сообщает агентство.

17 сентября газета Politico писала о том, что в ходе визита Трампа и его супруги Мелании в Великобританию король Карл III попробует склонить американского лидера к большей поддержке Украины пышным приемом.

В среду Трамп прибыл в Лондон.

По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее нардеп назвал «плохой новостью» отношение к Украине в США и Европе.