Стало известно содержание письма Трампа Навроцкому

WP: в письме Трампа Навроцкому нет ничего революционного
true
true
true
close
Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В письме, которое передал президент США Дональд Трамп своему польскому коллеге Каролю Навроцкому, нет ничего «революционного». Об этом пишет издание Wiadomości (WP), которому удалось узнать содержание письма.

Отмечается, что документ был передан через посольство Польши в Вашингтоне и отправлен дипломатической почтой. Пресс-секретарь МИД республики Павел Вронский признался, что знает содержание письма, однако разглашать его отказался, заявив, что сделать это могут только президенты.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в беседе с WP подтвердил, что письмо от Трампа Навроцкому поступило в канцелярию польского лидера. Однако также не захотел раскрывать его содержание. Но изданию удалось неофициально узнать, о чем Дональд Трамп написал Каролю Навроцкому.

«В письме есть благодарность за посещение Белого дома, ничего революционного там нет», — неофициально рассказал WP один из чиновников, приближенных к президенту Польши.

3 сентября в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Каролем Навроцким. Польский лидер заявил, что американский коллега дал гарантии безопасности Польше. Также Трамп сообщил, что администрация США будет готова увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава.

Ранее Трамп направил Навроцкому «особенный» подарок по случаю инаугурации.

