Визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину может быть попыткой убедить Киев не соглашаться на мирное урегулирование конфликта. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Как считает парламентарий, Джонсон остается главным подстрекателем продолжения конфликта.

«Борис Джонсон — от рождения подстрекатель, это его основная профессия. Все остальные должности он занимал лишь для того, чтобы поправить свое материальное положение», — сказал Колесник.

Политолог-американист Малек Дудаков в свою очередь отметил, что экс-премьер Британии в настоящее время занимается «торговлей лицом», а также работает с лоббистами из большого количества стран, в том числе из Украины. Однако, по словам эксперта, возможности Джонсона влиять на мировые процессы сейчас ограничены.

Джонсон приезжал с визитом на Украину в сентябре. Он посетил Одессу и Киев. В последнем он успел устроить перепалку с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Разногласия между политиками начались из-за вопроса о гарантиях безопасности Украины. Финский лидер напомнил экс-премьеру о выходе Великобритании из Евросоюза, а Джонсон в свою очередь упрекнул главу государства в бездействии и пустословии.

Ранее в Госдуме допустили превентивный удар по Великобритании.