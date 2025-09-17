На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, зачем Джонсон приезжал на Украину

Депутат ГД Колесник: Джонсон пытается убедить Киев не соглашаться на мир
true
true
true
close
President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину может быть попыткой убедить Киев не соглашаться на мирное урегулирование конфликта. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Как считает парламентарий, Джонсон остается главным подстрекателем продолжения конфликта.

«Борис Джонсон — от рождения подстрекатель, это его основная профессия. Все остальные должности он занимал лишь для того, чтобы поправить свое материальное положение», — сказал Колесник.

Политолог-американист Малек Дудаков в свою очередь отметил, что экс-премьер Британии в настоящее время занимается «торговлей лицом», а также работает с лоббистами из большого количества стран, в том числе из Украины. Однако, по словам эксперта, возможности Джонсона влиять на мировые процессы сейчас ограничены.

Джонсон приезжал с визитом на Украину в сентябре. Он посетил Одессу и Киев. В последнем он успел устроить перепалку с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Разногласия между политиками начались из-за вопроса о гарантиях безопасности Украины. Финский лидер напомнил экс-премьеру о выходе Великобритании из Евросоюза, а Джонсон в свою очередь упрекнул главу государства в бездействии и пустословии.

Ранее в Госдуме допустили превентивный удар по Великобритании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами