Визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину может быть попыткой убедить Киев не соглашаться на мирное урегулирование конфликта. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Как считает парламентарий, Джонсон остается главным подстрекателем продолжения конфликта.
«Борис Джонсон — от рождения подстрекатель, это его основная профессия. Все остальные должности он занимал лишь для того, чтобы поправить свое материальное положение», — сказал Колесник.
Политолог-американист Малек Дудаков в свою очередь отметил, что экс-премьер Британии в настоящее время занимается «торговлей лицом», а также работает с лоббистами из большого количества стран, в том числе из Украины. Однако, по словам эксперта, возможности Джонсона влиять на мировые процессы сейчас ограничены.
Джонсон приезжал с визитом на Украину в сентябре. Он посетил Одессу и Киев. В последнем он успел устроить перепалку с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Разногласия между политиками начались из-за вопроса о гарантиях безопасности Украины. Финский лидер напомнил экс-премьеру о выходе Великобритании из Евросоюза, а Джонсон в свою очередь упрекнул главу государства в бездействии и пустословии.
Ранее в Госдуме допустили превентивный удар по Великобритании.