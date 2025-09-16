В Госдуме допустили превентивный удар по Великобритании

Россия может нанести превентивный удар по территории Великобритании в случае угрозы с ее стороны. С таким предупреждением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что у России есть все возможности для быстрого и сокрушительного ответа. Москва не раз давала отпор тем, кто пытался испытывать ее на прочность, напомнил Колесник.

«Если Британия применит против России силу, то РФ применит силу в ответ и будет делать это по законам военного времени. Ответ не заставит себя ждать, даже, может быть, превентивный — у нас ракеты быстрее», — сказал Колесник.

Россия не даст обидеть себя ни при каких обстоятельствах, так что «англичане пусть волнуются», заявил парламентарий.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО «решительно реагирует» на возникающие угрозы, а истребители Typhoon готовы сбивать российские дроны, которые окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса.

Ранее в Совфеде назвали «чистой воды провокацией» инциденты с БПЛА в Польше и Румынии.