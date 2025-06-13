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Пушков указал на неудачу ЕС в Грузии

Пушков заявил, что Европе не удалось устроить «майдан» в Грузии
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mari_nikuradze/Twitter

Европе не удалось устроить «майдан» в Грузии. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«Повторение Майдана в Тбилиси Евросоюзу не удалось. Власти Грузии сделали ставку на интересы своей страны, а не брюссельской либеральной диктатуры — и выиграли», — написал Пушков.

Он добавил, что Грузия, первая из стран-кандидатов на вступление в ЕС, отказалась следовать указаниям Брюсселя относительно того, какова должна быть ее внешняя и внутренняя политика, — особенно в отношениях с Россией.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который призвал Брюссель отменить или ограничить безвизовый режим для грузинских граждан в страны Евросоюза, угрозой и шантажом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией.

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