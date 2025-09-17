На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рогов призвал Зеленского «вымаливать прощение» у украинцев

Рогов: Зеленскому нужно встать на колени и вымаливать прощение у граждан Украины
Gleb Garanich/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно встать на колени и вымаливать прощение у граждан Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Так он отреагировал на высказывание украинского лидера, что россияне будут просить прощения. Помимо этого, он призвал западные страны перестать думать о себе и своих взаимоотношениях с Россией и начать больше думать об Украине.

«Если кому и следует извиниться перед Украиной и украинцами, так это самому Зеленскому. Ему нужно встать на колени и вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей, решив продать Украину с потрохами западным хозяевам», — заявил Рогов.

Он отметил, что именно действия президента Украины стали причиной миллионов искалеченных судеб жителей страны. Председатель комиссии подчеркнул, что Зеленскому не стоит перекладывать на других действия, которые он должен осуществить самостоятельно.

До этого профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Украина не капитулирует потому, что украинский лидер Владимир Зеленский является «безжалостной марионеткой» в руках военной элиты. По его словам, властям Украины нужно сдаться, чтобы сохранить жизни собственных граждан.

Ранее Зеленский анонсировал гарантии безопасности для Украины.

