На Украине ратифицировали столетнее соглашение с Британией

Верховная рада ратифицировала столетнее соглашение о партнерстве Киева и Лондона

Верховная рада Украины проголосовала за ратификацию столетнего соглашения о партнерстве с Великобританией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В соответствии с договором, Великобритания обязуется ежегодно оказывать Украине военную помощь в размере £3 млрд «столько времени, сколько потребуется». Также за Великобританией закрепляется статус приоритетного партнера для украинского энергетического сектора, стратегий по добыче важнейших полезных ископаемых и производства «зеленой» стали.

Британские власти заявляли, что соглашение «поможет разрушить барьеры на пути торговли и роста, а также построить культурные связи на протяжении многих поколений».

Договор был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в январе текущего года. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что Дания запустит в Киеве программу гражданской поддержки на $440 млн.