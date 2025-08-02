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В Раду внесли законопроект о ратификации 100-летнего партнерства с Британией

Рада рассмотрит законопроект о ратификации 100-летнего партнерства с Британией
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Andrii Nesterenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ратификацию соглашения с Великобританией, рассчитанного на 100 лет. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что соглашение было подписано в январе, однако до настоящего времени не вступило в силу.

Данный документ охватывает широкий спектр вопросов, включая военные и невоенные аспекты, а также направлен на укрепление общественных связей между двумя странами. Власти Британии заявляли, что соглашение «поможет разрушить барьеры на пути торговли и роста, а также построить культурные связи на протяжении многих поколений».

В соответствии с соглашением, Великобритания обязуется ежегодно оказывать Украине военную помощь в размере £3 млрд «столько времени, сколько потребуется». Также, за Великобританией закрепляется статус приоритетного партнера для украинского энергетического сектора, стратегий по добыче важнейших полезных ископаемых и производства «зеленой» стали.

В тексте документа предусмотрены положения, направленные на поэтапное облегчение перемещений граждан, совместное сотрудничество в сфере миграционной политики, борьбу с «информационными манипуляциями» и развитие культурных обменов.

В июле Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тысяч военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией.

Ранее в Британии усомнились в скором разрешении конфликта на Украине.

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