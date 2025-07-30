Мемуары Навального внесли в перечень экстремистских материалов в России

Минюст России внес книгу Алексея Навального «Патриот» в перечень экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список включена книга на русском языке, выпущенная в 2024 году литовским издательством One Book Publishing. Согласно данным на сайте Минюста, в июне 2025 года ее запретил Ленинградский областной суд.

22 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. В Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится новая статья. Она предусматривает штрафы для тех, кто целенаправленно ищет экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список. За это нарушение граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. При этом использование VPN-сервисов не освобождает от ответственности.

Ранее Путин спросил о наказании за поиск экстремистских материалов.