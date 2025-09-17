В Кремле ответили на вопрос о связи заявлений Трампа с приостановкой переговоров

Песков о планах Трампа усилить санкции: надо спрашивать американскую сторону

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос, как связана готовность президента США Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции с приостановкой переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Надо спрашивать американскую сторону. Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость к переговорному процессу. Предпочтительным для нас является урегулирование политико-дипломатическими средствами. Наша позиция известна и не менялась», — сказал Песков журналистам.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Кроме того, американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

Он также сообщил, что его терпение в отношении российского президента Владимира Путина «быстро иссякает».

Ранее глава ЕК обсудила с Трампом увеличение экономического давления на Россию.