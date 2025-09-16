Глава ЕК обсудила с Трампом увеличение экономического давления на Россию

Фон дер Ляйен обсудила с Трампом общие усилия по оказанию давления на Россию

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела с президентом США Дональдом Трампом «хороший разговор», посвященный укреплению совместных усилий по оказанию экономического давления на Россию. Об этом она сообщила в соцсети X.

«Я провела хороший разговор с президентом США Дональдом Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер», — говорится в сообщении.

Председатель ЕК подчеркнула, что в скором времени будет представлен 19-й пакет антироссийских санкций, который коснется криптовалюты, банков и предприятий в области энергетики. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, в рамках новых ограничений комиссия предложит ускорить процесс отказа от российского топлива.

13 сентября Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая.

Ранее Трамп снова призвал Европу не покупать российскую нефть.