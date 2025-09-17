Песков заявил, что не в курсе скандала с российским борцом в Хорватии

В Кремле не в курсе инцидента с двукратным чемпионом Европы по борьбе, гражданином России Эмином Сефершаевым, у которого возникли проблемы с визой в Хорватии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, нам ничего не известно. Если он обращался в посольство, то наверняка по дипломатическим каналам наши коллеги обеспечивают защиту его интересов, насколько возможно», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

17 сентября ТАСС сообщило, что хорватские правоохранители передали Сефершаева властям Сербии. Он ожидает возвращения в Россию.

13 сентября стало известно, что посольство Хорватии отозвало ранее выданную Сефершаеву визу для участия в чемпионате мира, который проходил в Загребе. По словам тренера сборной Гоги Когуашвили, в хорватском посольстве не объяснили причину данного решения.

До этого в аэропорту Загреба задерживали российских борцов Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдулу Курбанова.

Ранее сборная России по тхэквондо пропустила чемпионат мира из-за отказа в визах.