Российских борцов не пускают в Хорватию для участия в чемпионате мира

Трех российских борцов удерживают в аэропорту Загреба и не пускают в страну для участия в чемпионате мира. Об этом в социальных сетях сообщил тренер сборной Дагестана Махмуд Магомедов.

По его словам, хорватские пограничники шестой час удерживают в терминале столичного аэропорта Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдулу Курбанова. Также тренер заявил, что местные правоохранительные органы прибыли в гостиницу, где разместились успевшие до этого прибыть в Загреб российские спортсмены, где повторно проверяют документы и основание для пересечения государственной границы.

«Визы дали в последний день, прилетели через пол-Европы, летели всю ночь, потому что билетов не было уже подходящих. В итоге в аэропорту Загреба не запускают в страну», — написал Магомедов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее олимпийский чемпион по борьбе рассказал, как пережил отказ в визе для поездки на ЧМ.