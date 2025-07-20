На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат мира из-за отказа в визах

Сборной России по тхэквондо отказали в визах, команда пропустит чемпионат мира
true
true
true
close
elements.envato.com

Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат мира в Испании из-за отказа в получении виз, необходимых для посещения страны. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, в визовом центре сочли соревнования недостаточным обоснованием для посещения страны. Один из тренеров национальной команды Артем Коваль заявил, что никто в команде не ожидал подобного, потому что отказ в визе получили сразу все в конце срока изготовления документов. Специалист предположил, что это было сделано таким образом для того, чтобы российские спортсмены не успели подать документы повторно.

«Просто нашли какую-то нелепую отмазку, чтобы не пускать наших спортсменов», — заявил он.

Российская сборная получила официальное приглашение на турнир, который пройдет в Барселоне, от организаторов. Команда уже потратила несколько миллионов рублей на то, чтобы оплатить билеты, заплатить за проживание, а также на подготовку к мировому первенству.

Ранее ФНС заблокировала счета экс-футболисту Дмитрию Тарасову из-за долга в 235 рублей.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами