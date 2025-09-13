Хорваты отобрали у российского чемпиона по борьбе ранее выданную визу

Хорватия отобрала у чемпиона Европы по борьбе Сефершаева выданную для ЧМ визу

Посольство Хорватии отозвало ранее выданную двукратному чемпиону Европы по борьбе Эмину Сефершаеву визу для участия в чемпионате мира, который стартует в Загребе 13 сентября. Об этом в интервью ТАСС заявил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

По его словам, в хорватском посольстве не объяснили причину данного решения.

«Посольство Хорватии отозвало визу, данную ранее Эмину Сефершаеву, не указав причин. До вылета осталось два дня. Ждем, что будет дальше», — заявил Когуашвили.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что российских борцов не пускают в Хорватию для участия в чемпионате мира.