В Кремле прокомментировали новую форму Путина на полигоне Мулино

Песков: Путин уже появлялся в военной форме, в которой был на полигоне Мулино
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин был не в новой форме на полигоне Мулино, он в ней уже появлялся. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся. Путин и раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в СВО, появлялся в такой же военной форме. Это не в первый раз. Что касается уважения к военным, президент всегда его проявляет, это приоритет в его работе, тем более в ходе СВО», — сказал представитель Кремля.

16 сентября Путин посетил полигон Мулино, где прошла основная фаза российско-белорусских военных учений «Запад-2025», в военной форме с шевроном верховного главнокомандующего Вооруженных сил России.

Маневры стартовали 12 сентября. Их цель заключалась в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Ранее Путин назвал цель учений «Запад».

