Глава МИД ФРГ в резкой форме потребовал от США санкций против России

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал США «наконец» ввести санкции против России на фоне инцидента с БПЛА в небе Польши. Об этом сообщает DPA.

Вадефуль напомнил, что администрация Трампа в течение нескольких месяцев объявляла о намерении ввести новые рестрикции в отношении Москвы. Министр призвал «наконец реализовать это».

«Любой, кто явно считает себя сторонником свободы, а ни одна страна не делает это так убедительно, как Соединенные Штаты Америки, должен действовать сейчас», — заявил Вадефуль.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.

Ранее в Совфеде назвали «чистой воды провокацией» инциденты с БПЛА в Польше и Румынии.