Politico: ЕС может включить в санкционный список компании из Китая

Европейский союз может ввести санкции в отношении нескольких компаний из Китая в рамках нового 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Отмечается, что обсуждения очередного раунда рестрикций будут включать внесение большего числа юридических лиц из Китайской Народной Республики в санкционный список. Встреча по этому вопросу назначена на 19 сентября.

16 сентября агентство Bloomberg сообщило, что страны ЕС работают над 19-м пакетом санкций против России.

13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее в КНР рассказали, как «беспрецедентная щедрость» Путина поставила Запад в тупик.