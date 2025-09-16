На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КНР рассказали, как «беспрецедентная щедрость» Путина поставила Запад в тупик

Baijiahao: Путин сделал щедрый подарок КНР, вызвав изумление на Западе
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в КНР, который состоялся с 31 августа по 3 сентября, сделал азиатской республике щедрый подарок и тем самым вызвал изумление у западных стран. Об этом говорится в материале китайского издания Baijiahao, пересказ которого подготовило АБН24.

Как отметили авторы статьи, в США и европейских государствах были уверены, что российский лидер отправился в КНР просить о помощи. Вопреки ожиданиям, Путин не только не обратился за помощью, но и проявил «беспрецедентную щедрость» по отношению к Пекину.

Речь идет о том, что Москва выразила готовность поставить в азиатскую республику компоненты для гражданских авиалайнеров. В том числе это касается новейших двигателей ПД-35. По словам журналистов, это решение стало неожиданностью для западных стран, так как РФ не часто демонстрировала готовность делиться разработками в области авиастроения.

«Действия Путина вызвали негодование в США. Российский президент, словно щедрый меценат, предложил Пекину свою поддержку. <...> Если Путин не просит помощи у Китая, а наоборот проявляет беспрецедентную щедрость, то каковы его истинные намерения?» — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что воспринимать поступок президента РФ как внезапную щедрость — все равно, что недооценить его. Китайские журналисты полагают, что Путин сделал такой шаг по нескольким причинам. В частности, в Москве понимают, что западные государства не ослабят антироссийские санкции в ближайшем будущем. В связи с этим страна должна быть готова к продолжительному экономическому противостоянию с Западом.

Кроме того, российское руководство считает полезным сближение с Востоком. Поставки авиационных двигателей в КНР будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей, так как азиатская республика в течение многих лет будет зависеть от технологий РФ.

Ранее в РФ заявили, что на Западе разозлились из-за совместного фото Путина, Си Цзиньпина и Моди.

