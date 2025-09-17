До объявления в розыск Родченков уничтожил свыше тысячи допинг-проб спортсменов

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков до объявления в розыск в России сознательно уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено <...> после того, как он скрылся от российских правоохранителей <...> Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ)», — говорится в материалах дела.

Сообщается, что все уголовные дела в отношении фигуранта в настоящий момент объединены в одно производство. По данным следствия, в декабре 2014 года Родченков велел ликвидировать допинг-пробы за три дня до прибытия антидопинговой комиссии в Москву. Известно, что они должны были быть отправлены для повторного тестирования в другие лаборатории.

В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США и стал информатором WADA. На территории Российской Федерации Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года. 11 сентября текущего года МВД России переобъявило его в розыск.

Ранее Родченков рассказал о политическом убежище в США.