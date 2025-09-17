Зеленский: украинских военных больше не отправляют на обучение за границу

Украина больше не отправляет своих военнослужащих на обучение за границу. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил президент страны Владимир Зеленский.

Он не объяснил причину, по которой украинские власти приняли такое решение.

15 сентября стало известно, что в Польше открылся норвежский лагерь по подготовке военнослужащих украинской армии, названный в честь полулегендарной крепости викингов. В нем разместится несколько несколько сотен украинских солдат.

10 сентября сообщалось, что более восьми тысяч украинских солдат и офицеров прошли подготовку в Испании в рамках миссии военной помощи Европейского союза Киеву.

В июле пленный боец 23-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Шендевинский рассказал о неэффективности подготовки, полученной от западных инструкторов.

Ранее солдат ВСУ рассказал об обучении у не имеющих боевого опыта западных инструкторов.