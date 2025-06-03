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Солдат ВСУ рассказал об обучении у не имеющих боевого опыта западных инструкторов

Пленный ВСУ Соловкин: западные инструкторы сами учились у украинских военных
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Украинские военные, приехавшие на обучение в Великобританию, сами обучали своих инструкторов. Об этом сообщил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Соловкин, его слова приводит РИА Новости.

Военнопленный рассказал, что в 2025 году его отправили учиться в Великобританию на курсы младшего сержанта в учебный центр в Бодни. Вместе с ним было еще 100 украинских военнослужащих, которые обучались у австралийцев и финнов без боевого опыта.

Соловкин отметил, что, вернувшись домой, его командир назвал курсы от иностранных инструкторов фикцией, на которую было потрачено много денежных средств и времени.

До этого газета The Times сообщала, что на закрытых британских базах для подготовки украинских военных создают условия, имитирующие реальные боевые действия, включая звуки выстрелов и запахи поля боя.

22 февраля бывший боец украинской армии рассказал об обучении в лагере НАТО под Манчестером в Британии для мобилизованных украинцев, откуда он сбежал. По его словам, обучение военных было нацелено на общую подготовку, при этом военнослужащих не учили пользоваться западным оружием. Бывший боец рассказал, что в центре подготовки находились украинцы в возрасте от 25 до 40 лет, при этом критерии отбора для обучения неизвестны. Он подчеркнул, что инструкторы НАТО мало общались с военными. Бойцов в Британии держали за забором с колючей проволокой, выходить в город было строго запрещено, добавил он.

Ранее в Испании предложили Украине новые курсы по обучению солдат ВСУ.

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