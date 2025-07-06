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Боец ВСУ раскритиковал неэффективную подготовку от НАТО

Пленный Шендевинский: английские инструкторы давали неэффективные знания ВСУ
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Thomas Peter/Reuters

Пленный боец 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский рассказал РИА Новости о неэффективности подготовки, полученной от западных инструкторов.

По его словам, трое английских инструкторов, работавших с его подразделением на Яворовском полигоне в селе Старичи делились знаниями, которые оказались неприменимыми на практике.

Шендевинский пояснил, что инструкторы действовали по шаблонам, не соответствующим реальным боевым условиям на фронте. В качестве примера он привел тактику «наступления пятерками», которая оказалась бесполезной на учебных занятиях и не дала результатов.

Он уточнил, что с апреля по май на полигоне находились около 30 западных инструкторов. На его роту приходилось три инструктора-консультанта, проводивших занятия по инженерной подготовке, тактике, обороне и наступлению.

До этого агентство писало, что подготовленных в Великобритании медиков ВСУ отправляют командовать штурмовиками в Сумской области. Как подчеркнул собеседник агентства, назначение этих офицеров ВСУ на должности командиров штурмовых взводов отличается от их первоначальной специальности.

Ранее депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах.

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