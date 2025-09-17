На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу назвал даты проведения международного форума по безопасности

Шойгу: международный форум по безопасности пройдет в России 26–29 мая
Евгений Биятов/РИА Новости

Международный форум по безопасности пройдет в России 26–29 мая 2026 года. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, передает ТАСС.

«Президентом Российской Федерации принято решение об организации в следующем году самого масштабного и значимого форума по безопасности в России. Он пройдет с 26 по 29 мая», — сказал Шойгу.

16 сентября секретарь Совбеза РФ прибыл с рабочим визитом в столицу Ирака. В ходе встреч в Багдаде предполагается донести до иракской стороны настрой Москвы на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности.

Шойгу отметил, что контакты между Россией и Ираком становятся интенсивнее, обсуждаются вопросы бизнеса, экономики, транспорта, военного и военно-технического сотрудничества.

Ранее стало известно, что премьер Ирака примет участие в арабо-российском саммите в Москве.

