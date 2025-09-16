На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Багдад

Совбез: прибывший в Багдад Шойгу проведет встречи с руководством Ирака
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в столицу Ирака, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

В ходе предстоящих в Багдаде встреч предполагается донести до иракской стороны настрой РФ на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности.

На переговорах, помимо актуальных вопросов сотрудничества между Россией и Ираком, будет также обсуждаться региональная проблематика.

31 июля руководитель комитета по работе с Ираком Ассоциации экспортеров и импортеров Юлия Куварзина заявила, что Ирак может стать перспективным партнером для России.

28 мая Шойгу сообщил о намечаемом на середину октября первом российско-арабском саммите в Москве.

Ранее сообщалось, что США выводят военных из двух баз в Ираке.

