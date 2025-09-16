На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог допустил международную изоляцию Израиля

Политолог Ципис: руководство Израиля ведет страну к международной изоляции
Jack Guez/Reuters

Политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ведет страну к международной изоляции. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Саймон Ципис, комментируя решение ООН признать геноцидом действия ЦАХАЛ в Газе.

Эксперт напомнил, что арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские — намерены признать Палестину.

«Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», — сказал Ципис.

Он добавил, что до сих пор союзником Израиля оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения главы Белого дома Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху испортились.

Как сообщает BBC, комиссия ООН обвинила Израиль в совершении геноцида в секторе Газа.

По информации издания, речь идет о четырех из пяти актов геноцида, определенных международным правом. Эксперты полагают, что Израиль с начала войны с ХАМАС в 2023 году совершил «убийство членов группы, причинение им серьезных телесных повреждений и психического расстройства, преднамеренное создание условий, рассчитанных на уничтожение группы, и предотвращение рождаемости».

Ранее Израиль начал наступление на Газу.

