В США хотят казнить убийцу Чарли Кирка

Прокурор штата Юта потребовал смертной казни для подозреваемого в убийстве Кирка
Utah Department of Public Safety/Reuters

Прокурор штата Юта потребовал смертной казни для подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка Тайлера Робинсона. Об этом пишет Reuters.

22-летнего Робинсона обвинили в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Из-за тяжести обвинений для него невозможно освобождение под залог.

Дональд Трамп подписал указ о восстановлении смертной казни в США в день своего возвращения в Белый дом 21 января.

Прокуратура штата Юта предъявила подозреваемому по делу о нападении на американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону официальные обвинения. На спусковом крючке оружия, из которого совершили выстрел в Кирка, была обнаружена ДНК обвиняемого.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею.

Тайлера Робинсона передал правоохранителям отец, который проработал в полиции 27 лет. Возлюбленный предполагаемого убийцы свидетельствовал против него. Известно, что Робинсону не нравились политические взгляды погибшего активиста, который высказывался против помощи Украине, абортов и мигрантов.

Ранее в США двое приговоренных к смертной казни отказались от помилования Байдена.

Все новости на тему:
Убийство Чарли Кирка в США
