Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп отменил мораторий на смертную казнь в США

AP News: Трамп подписал указ о восстановлении смертной казни в США
close
Yuki Iwamura/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп всего через несколько часов после официального вступления в должность подписал указ о восстановлении смертной казни на федеральном уровне, тем самым отменив введенный в 2021 году мораторий на такого вида наказания. Об этом сообщает AP News.

В материале отмечается, что документ обязывает сотрудников министерства юстиции страны «принять все необходимые меры», чтобы отдельные штаты имели достаточное количество препаратов для инъекций осужденным на смертную казнь.

Более того, теперь специалисты должны «без оглядки на другие факторы» добиваться назначения данного наказания фигурантам уголовных дел, связанных с убийствами сотрудников полиции. То же касается нелегальных мигрантов, совершивших караемые смертной казнью преступления.

«Он (Трамп — «Газета.Ru») также поручил генеральному прокурору [США] добиваться отмены прецедентов Верховного суда, которые «ограничивают полномочия государственных и федеральных органов власти по назначению смертной казни», — говорится в статье.

При этом в самом указе президента подчеркивается, что защита американцев от «отвратительных поступков» является самой важной обязанностью правительства США.

В декабре 2024 года бывший президент страны Джо Байден смягчил приговоры 37 людям, осужденным на смертную казнь. После этого в федеральной камере смертников остались всего три человека.

Ранее Трамп пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами