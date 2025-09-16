Навроцкий потребовал объяснений на фоне данных, что в дом попала ракета F-16, а не БПЛА

Навроцкий захотел объяснений на фоне данных о попадании в дом ракеты, а не БПЛА

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства после публикаций о том, что во время инцидента с дронами на жилой дом упала выпущенная из F-16 ракета, а не БПЛА. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности страны на своей странице в Х.

«Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вырыках. Это обязанность правительства – применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее», – говорится в тексте.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшим в ночь на 10 сентября. Комментируя ситуацию, премьер-министр республики Дональд Туск обвинил РФ в провокации. В свою очередь, российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны не отправляли дроны в Польшу.

На фоне произошедшего глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. Он добавил, что Киев мог бы попросить западных партнеров сбивать БПЛА над подконтрольной ему территорией.

