Одна из стран ЕС предложила Венгрии и Словакии альтернативу российской нефти

В Хорватии заявили о готовности заменить российскую нефть для Венгрии и Словакии

Хорватия готова обеспечить Венгрию и Словакию нефтью взамен поставок из России. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович в эфире телеканала CNN.

«Хорватия располагает так называемым Адриатическим трубопроводом для доставки нефти нашим соседям, и мы проверили все его мощности», — отметил Пленкович.

Премьер добавил, что Хорватия «хотела бы помочь» Венгрии и Словакии в вопросах энергетической безопасности. По его словам, республика может гарантировать этим двум странам поставки более 12 млн тонн нефти любого необходимого состава, чтобы удовлетворить все потребности государств. Пленкович подчеркнул, что для Венгрии и Словакии «нет никакого риска». Он отметил, что это может стать альтернативой российским поставкам в условиях, когда президент США Дональд Трамп оказывает давление на ЕС и призывает отказаться от российской нефти.

4 сентября агентство Reuters сообщило, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами потребовал от них отказаться от российской нефти.

13 сентября американский лидер направил странам НАТО письмо, в котором заявил о готовности США ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Ранее на Западе объяснили призыв Трампа к Европе прекратить импорт нефти из РФ.