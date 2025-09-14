На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе объяснили призыв Трампа прекратить импорт нефти РФ в Европу

WP: призыв Трампа прекратить импорт нефти из РФ мог быть попыткой отложить санкции
Jessica Koscielniak/Reuters

Призыв президента США Дональда Трампа к членам НАТО прекратить импорт российской нефти может быть тактикой американского лидера по затягиванию новых пакетов санкций. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Предложение, объявленное в социальных сетях, вряд ли будет поддержано несколькими членами альянса из 32 стран», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение Трампа отказаться от российской нефти не устроит сразу несколько стран, в том числе Венгрию, Словакию и Турцию.

При этом требования Трампа можно рассматривать, как тактический ход. Требования отказаться от покупок нефти позволяет США не торопиться с введением новых санкций.

До этого Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Обращение он опубликовал в соцсети Truth Social.

Ранее в Индии заявили о планах покупать нефть у РФ, несмотря на угрозы США.

