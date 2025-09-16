Трамп вновь заявил, что Европа должна перестать покупать нефть у России

Европа должна прекратить покупать нефть у России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, чьи слова приводит Clash Report в своем Telegram-канале.

«Европа должна прекратить покупать нефть у России», — сказал Трамп.

Других подробностей его высказывания не приводится.

Накануне спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, Евросоюз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, как того и требовал президент США Дональд Трамп.

Так она отреагировала на заявление Трампа о том, что США готовы ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены НАТО должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть. Также американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее в Европе признали, что неспособны сдерживать Россию.