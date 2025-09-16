На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ООН признала геноцидом действия Израиля в Газе

Комиссия ООН: Израиль совершил геноцид в секторе Газа
Ali Jadallah/World Press Photo 2025

Комиссия ООН обвинила Израиль в совершении геноцида в секторе Газа. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, речь идет о четырех из пяти актов геноцида, определенных международным правом. Эксперты полагают, что Израиль с начала войны с ХАМАС в 2023 году совершил «убийство членов группы, причинение им серьезных телесных повреждений и психического расстройства, преднамеренное создание условий, рассчитанных на уничтожение группы, и предотвращение рождаемости».

В качестве доказательств эксперты ООН приводят в докладе заявления израильских лидеров и действия израильских сил.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что категорически отвергло доклад, назвав его «искаженным и ложным».

«В разительном контрасте с ложью, изложенной в докладе, именно ХАМАС пытался совершить геноцид в Израиле, <...> открыто заявив о своей цели уничтожить всех евреев», — заявил пресс-секретарь израильского министерства.

Агентство WAFA со ссылкой на медиков сообщало, что в секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибло порядка 62 человек.

В ночь на 16 сентября портал Ynet писал, что израильская армия в течение 20 минут нанесла 37 ударов по Газе. Израильские войска применили вертолеты и беспилотные летательные аппараты, а также открыли огонь из артиллерийских орудий.

Ранее армия Израиля подтвердила удар по верхушке ХАМАС.

