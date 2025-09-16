Ле Пен планирует баллотироваться в президенты Франции через два года

BFMTV: Ле Пен хочет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году

Глава парламентской фракции ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен надеется, что сможет участвовать в президентских выборах в 2027 году. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

«Крохотная надежда еще жива», — сказала Ле Пен.

Она добавила, что намерена доказывать свою невиновность.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отмечается, что она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Племянница Ле Пен и лидер «Партии самобытности и свобод» Марион Марешаль рассказала, что главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» в случае, если ее не допустят к президентским выборам во Франции в 2027 году, вероятнее всего, сможет заменить лидер политического движения Жордан Барделла.

Ранее племянница Ле Пен попала в серьезную аварию в Италии.