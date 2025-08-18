Племянница Ле Пен попала в серьезную аварию в Италии

Племянница французского политика Марин Ле Пен и лидер «Партии самобытности и свобод» Марион Марешаль попала в ДТП в Италии. Об этом пишет телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

«‎Евродепутат Марион Марешаль и ее муж Винченцо Софо попали в серьезное дорожно-транспортное происшествие в эту субботу, 16 августа», — говорится в материале.

Как уточняется, случилось лобовое столкновение. На данный момент супруги находятся в больнице. Софо отметил, что им удалось избежать серьезных ранений.

В начале февраля этого года в Сербии автомобиль кортежа, в котором находился президент страны Александар Вучич, на ходу потерял колесо. Глава государства уточнил, что не пострадал в результате произошедшего и пересел в другой автомобиль, когда прибыл в село Мокрин.

В 2024 году самолет премьера Канады сломался во время его отпуска на Ямайке. В результате на Ямайку отправили резервное воздушное судно, на борту которого находилась команда техников. Специалисты осмотрели правительственный самолет и вовремя ликвидировали технические неполадки, благодаря чему семья Трюдо без происшествий вернулась домой.

