Французский политик рассказала, кто заменит Ле Пен, если ей запретят участвовать в выборах

Политик Марешаль: Барделла заменит Ле Пен, если ей запретят участвовать в выборах

Главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае, если ее не допустят к президентским выборам во Франции в 2027 году, вероятнее всего, сможет заменить лидер политического движения Жордан Барделла. Об этом в интервью LCI заявила племянница Ле Пен и лидер «Партии самобытности и свобод» Марион Марешаль.

Она выразила надежду на то, что подобного не произойдет, но в такой ситуации Барделла является наиболее естественным кандидатом.

Марешаль добавила, что входит в коалицию с «Национальным объединением», но не является членом самой партии, хотя и поддерживает возможную кандидатуру Ле Пен или Барделла на выборах 2027 года.

До этого Ле Пен сообщила о намерении продолжить судебные разбирательства, чтобы иметь возможность участвовать в президентских выборах 2027 года.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отмечается, что она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее глава партии Ле Пен заявил о готовности заменить ее на выборах.